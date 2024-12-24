Pervin Aksoy İpekçioğlu: Bilerek ve Kasten Suç İşlediler

6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu’nun annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu, mahkeme duruşmasında sahte ruhsat, ihmaller ve sorumluluklar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Sahte Ruhsatla Yapılan Binalar İnsanların Hayatını Alıyor”

İpekçioğlu, 1993 yılında verilen konut ruhsatının 1998’de sona erdiğini, ancak 2001 yılında otel tadilat ruhsatı olarak sahte belgelerle uzatıldığını belirtti. “Adıyaman, 2. derece deprem bölgesi olmasına rağmen güçlendirme yapılmadı. Sahte belgelerle inşaat yapıldı, maliyetlerden kaçıldı. Ahmet Bozkurt iyi dinlesin,” dedi.

“Ruhsatta Sahtecilik Var”

İpekçioğlu, süreci anlatırken belediyeye başvurulurken belgelerin eksik olduğunu, Erdem Yıldız ve Halit Bağcı gibi isimlerin sahte raporlarla süreci tamamladığını belirtti. “Bilinçli bir şekilde maddeler ihlal edildi. Ruhsatı ancak sahtecilikle aldılar. Kamu görevlileri bunu hangi menfaat için yaptı, bilmem,” dedi.

“Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımını Biliyorum”

Bir hukukçu olarak, İpekçioğlu, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. “Olası kastı istiyorum, ama anne yüreği olarak beklediğim ceza bunun da ötesindedir. Serin’im iyi bir sporcu, geleceği olan bir çocuktu. Umudu öldürenleri gördüm,” diyerek adalet talebini yineledi.

İpekçioğlu, son olarak vicdan sahibi ve sorumlu insanların ceza adaletini sağlamasını beklediğini ifade etti. “Vicdan sahibi insanlar bana umudu yeniden hatırlatmasını istiyorum,” dedi.