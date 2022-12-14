Peş peşe havalandılar...Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

TC Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim yaptığını duyurdu.

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14/12/2022
HÜRRİYET

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Peş peşe havalandılar...Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" denildi.

14/12/2022 14:53
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TAGS: kıbrıs, türkiye, hava kuvvetleri, eğitim uçuşu,
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