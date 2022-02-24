Peskov: Harekat Ukrayna’yı, Nazi yanlılarından ve ideolojisinden arındırana kadar sürecek

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24/02/2022

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Peskov: Harekat Ukrayna’yı, Nazi yanlılarından ve ideolojisinden arındırana kadar sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın süresinin sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Peskov, harekatın amacının, Ukrayna’yı Nazi yanlılarından ve Nazi ideolojisinden arındırmak olarak gösterdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya vatandaşlarının büyük bir kısmının harekatı desteklediğini savundu.

Bu konuda yapılmış bağımsız bir kamuoyu yoklaması bulunmuyor.

Peskov, işgal kelimesinin kullanılmaması gerektiğini de iddia etti.

 

24/02/2022 14:09
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TAGS: Rusya, Ukrayna, nazi, kremlin
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