Pet Shop'ta satana 2 bin 43 lira ceza!

Hayvanları Koruma Kanunu ile pet shop’larda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Oh! Sonunda. Ne zaman bir AVM’ye gitsem ya da yolum Eminönü, Kemeraltı gibi hayvan satışı yapılan çarşılardan geçse bir oyuncakmışçasına vitrine konulan, şirinlikleri ile müşteri çekmesi beklenen kedi ve köpekleri gördükçe kahroluyordum. Belki de çok iyi şartlarda bakılıyorlardı, bilemiyorum ama günün sonunda bir canın, karpuz seçer gibi vitrinden satılması fikri eminim birçoğumuzu rahatsız ediyordu. Peki, vitrinden satış yasaklandı da sorunlar bitti mi? Gizli gizli satana ya da alana ceza uygulanacak mı? Denetimleri kim, ne sıklıkta yapacak? Ve dahası cins hayvan isteyen nereden alacak?

PET SHOP’TA SATANA 2 BİN 43 LİRA CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 14 Temmuz 2022’den itibaren kedi, köpek gibi evcil hayvanların pet shop’larda satılması yasaklandı. Hayvanların o küçücük alanlarda tutulmasına, hayvan refahı açısından uygun olmayan şartlarda satılmasına ben de çok üzülüyordum. Artık, bu tarihten itibaren ekiplerimiz denetimlerini sıkılaştıracak. Yasağa uymayan ve pet shop’larda satışa devam edenlere, hayvan başına 2 bin 43 lira ceza kesilecek.”

Hayvan almak isteyen nereye gidecek?

Katalogdan satış yapılacak. Doğal ortamında yaşayan hayvanların tüm fotoğrafları ve bilgileri (cinsi, aşıları, doğum yeri gibi) satıcı tarafından internete yüklenecek. Bu bilgileri inceleyip, beğenip almaya karar veren kişi, alımı internetten yapacak ama hayvan doğal ortamından sahibine teslim edilecek. Hayvan satışına izin verilen bu üretim merkezleri ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü denetiminde olacak.

SATIN ALMA, SAHİPLEN

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi, Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu bu vesile ile hayvan sahiplenmenin yolunun hiçbir zaman satın almak olmadığının altını kalın çizgilerle çizerek, “O da bir can. Ve hiçbir can para ile satılamaz. Sokakta sevgi ve bir aile bulmayı bekleyen onlarca cins hayvan var. O nedenle sahiplenmeyi satın almaktan çok daha kıymetli buluyorum. Hayvanın karne, barışma hediyesi olmaz. ‘Aldık ama alerjimiz çıktı.’ Olmaz! Bu bilince ulaşmak zorundayız” diyor.

buluyorum. Hayvanın karne, barışma hediyesi olmaz. ‘Aldık ama alerjimiz çıktı.’ Olmaz! Bu bilince ulaşmak zorundayız” diyor.

KAÇAK ÜRETİM VE SATIŞA DİKKAT

Gelelim yürürlüğe yeni giren uygulamaya. Bundan böyle hayvan almak isteyen katalogdan seçecek. ‘Zaten en çok dikkat edilmesi gereken nokta da burası’ diyerek uyarıyor Avukat Kalafatoğlu: “Bakanlığın katalogdan hayvan satışına izin verdiği, hayvan üretiminin yapıldığı ve hayvanların doğal ortamında yaşadıkları o yerler (üretim merkezleri) iyi denetlenmeli ve dahası bu üretim yerlerinin koşulları kolaylaştırılmalı ki yasadışı - kaçak üretim ve satışa yönelim olmasın.”

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17/07/2022 14:41