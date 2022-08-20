Pet şişede bekletilen suyu içmeyin!

Uzmanlar her seferinde su içmenin önemini vurguluyor. Ancak içilen sulara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin araçta saatlerce bekletilen pet şişe içindeki suların içilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Peki, ama neden? Cevabı CNN TÜRK muhabiri Emel Telli'nin haberinde.

Kimi zaman birkaç saat, kimi zaman ise 1 gün bekliyor. Sıcak havada araç içinde bekletilen pet şişedeki su, kansere davetiye çıkarıyor.

Su, başta böbrek olmak üzere organlar açısından hayati önem taşıyor. Uzmanlar da her seferinde önemine dikkat çekiyor ama bir konunun altını çiziyor. "Sıcak ortamda bırakılan pet şişedeki suyu tüketmeyin" diyor. Bu yüzden uzmanlar cam şişe kullanılmasını tavsiye ediyor.

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Arabada susadığımız zaman içeriz diye bıraktığımız pet şişeler, sıcakla birlikte ısındığında daha fazla zarar görmüş olabiliyoruz. Hücrenin kendisine, bünyeye toksik etki gösterip ileride zamanla kansere yok açabiliyor. Bisphenol A maddesi içeriyor. Bu da sağlığa son derece zararlı. Vücudumuzdaki hormonları olumsuz yönde etkiliyor. Bu vesileyle kalp damar hastalıklarının artmasına sebep oluyor, kısırlığa yol açıyor. Plastik eşyalardan uzak kalalım, Cam, porselen gibi tekrar kullanabileceğimiz eşyalara yönelmeliyiz" dedi.

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20/08/2022 12:23