Peter hattrick yaptı

K-Pet Süper Lig’in 10. hafta açılış maçında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami karşılaştı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta, lig ikincisi Mağusa Türk Gücü, lider Yenicami’yi 3-0 yenerek ligin zirvesine oturdu. Oynanan maçta MTG oyuncusu Peter dikkat çekti. Peter, dakika, 21, 69 ve 80’de bulduğu gollerle takımının 3-0 kazanmasını sağladı. Puan durumuna baktığımızda ise her iki takımın da 25 puanı bulunuyor. Averajları da eşit olan iki takımdan MTG, YAK'ı 3-0 mağlup ettiği için liderliğe yükseldi.