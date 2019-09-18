Peter, İnter'i yıktı

2013-2014 Sezonunda Yenicami'de forma giyerek kazanılan şampiyonluğa çok büyük katkı koyan ve şu an Slavia Prag'ta forma giyen Nijeryalı golcü Peter Olayinka, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan İnter maçında takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin en zor gruplarından olan F grubu ilk hafta mücadelesinde İtalyan devi İnter, kendi sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, konuk ekip Slavia Prag'ın golünü 63.dakikada eski Yenicami futbolcusu Peter Olayinka kaydetti. Çekya temsilcisinde 9 numaralı formayı giyen Peter, 2013-2014 sezonunda Yenicami'nin elde ettiği Süper Lig Şampiyonluğu ve Süper Kupa Şampiyonluğuna attığı 15 golle büyük katkı sağlamıştı.