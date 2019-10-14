Petr Cech Yıldızlaştı

Futbolu bıraktıktan buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix'e imza atan Petr Cech ilk maçına çıktı.

Cech, Swindon Wildcats karşısında 2 penaltı kurtararak takımına galibiyeti getirdi. Halen Chelsea'de teknik danışman olan 37 yaşındaki Cech, performansıyla maçın adamı seçildi.

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'yla 124 kez sahaya çıkan Cech, İngiltere'deki kariyerinde 4 Premier Lig şampiyonluğu, 5 FA Kupası, 3 Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Phoenix'in üçüncü kalecisi olacak olan Cech, Chelsea takvimine göre takımıyla birlikte olacak.

14/10/2019 10:07