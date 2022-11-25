Petridis: Doğu Akdeniz'in istikrar kapısıyız

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in istikrar kapısı olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi, Petridis’in, Larnaka’da gerçekleştirilen 1.Hava Kuvvetleri Konferansı’nda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Petridis konuşmasında Güney Kıbrıs’ın her zaman için Doğu Akdeniz’in geniş bölgesi için istikrar kapısı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Konferanstan söz eden Petridis, bunun; 13’ü aşkın ülkenin katılımıyla Güney Kıbrıs’ta yapılan ilk havacılık konferansı olduğuna dikkati çekti.

Yeni teknolojileri ve yabancı ülkelerin tecrübeleri karşısında genel boyutta hareket ettiklerini söyleyen Petridis, 15’i aşkın ülkeyle anlaşma imzaladıklarını, RMMO’nun AB içerisindeki ve dışındaki ülkelerle iş birliği yaptığını ifade etti.

Bir gazetecinin bahse konu konferansın komşu ülkelere mesaj gönderdiğine yönelik gözlemin sorulması üzerine Petridis “Türkiye’nin kışkırtıcılığının ve provokasyonun kesin olduğunu” savunurken kendilerinin uluslararası hukuk, diplomaside ısrarlı olduklarını da iddia etti.

Petridis açıklamasında ayrıca kendilerinin iş birliği burada olduklarını, istikrar kapısı şeklinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

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25/11/2022 12:04