Petridis ile Nuris’ten Türkiye’nin eylemlerine tepkiler

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin Maraş’taki eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Lefkoşa Rum Kesimi’nde dün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Petridis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkeleri zeminindeki çözümü için gösterilen çabalara bağlı olduklarını kaydetti.

Habere göre Petridis, uluslararası topluma da, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için adil ve uzlaşı zemininde çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin, samimi bir diyalog çerçevesinde yeniden başlamasına hazır olduklarını ilettiklerini belirtti.

Petridis, Türkiye’nin Neo-Osmanlı vizyonuna sahip yeni politikasına dayanan kabul edilemez tutum sergilediğini ve böylelikle Uluslararası hukuku her anlamda ihlal ettiğini kaydederek, müzakerelerin yeniden başlaması ile yeniden yaklaşma için gösterilen her türlü çabayı “dinamitlediğini”, mülteci krizini kendi lehinde kullandığını ve gerek Kıbrıs’ta, gerekse Doğu Akdeniz’de ve Yunan bölgesinde yeni oldu-bittiler yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Temvria köyünde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin saldırgan söylemlerde bulunmaya devam ettiğini ve bu tutumuyla, adadaki iki taraf arasındaki ilişkileri “zehirlediğini” söyledi.

Gazetenin bir diğer haberine göre Nuris, Türkiye’nin kabul edilemez tavırları ve “yasadışı eylemleri” nedeniyle, Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki donmanın sürdüğünü dile getirdi.

Nuris, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat üzerinden gönderdiği binlerce mülteci aracılığıyla sözde “kolonizasyon” yaratmak için uğraş verdiğini iddia ederek, Avrupalı liderlere nüfusun yabancılaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini ilettiklerini belirtti.

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27/06/2022 12:10