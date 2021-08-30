Petridis: İleriki Aylar Kamu Ekonomisi İçin Kritik

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması için ileriki ayların ve 2022’nin kritik olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Petridis, devlet bütçesinin Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi tarihinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’n yurt dışı ziyaretleri nedeniyle henüz belirlenmediğini söyledi.

Habere göre Petridis, 2022 yılı bütçesinin kalkınma nitelikli olduğunu da belirtti.

Öte yandan Politis gazetesine göre Maliye Bakanı Konstantinos Petridis gazeteye yaptığı açıklamada yüksek teknolojiye sahip yatırım şirketlerinin, yatırım maksatlı cezp edilmesi için Ekim ayına kadar yeni bir planın hazırlanacağını ifade etti.

Petridis, planın çalışanlara ve ailelere istihdam ve yerleşim, vergi teşvikleri ve hızlı izin alma prosedürlerini içereceğini söyledi.

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30/08/2021 13:44