Petridis: Türkiye’nin hedefi fiili bölünme

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin hedefinin adada fiili bölünme ve Kıbrıs sorununda adil çözüm için gösterilen çabaları zayıflatarak Ada’nın yarısının entegrasyonu olduğunu öne sürdü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Petridis, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin bu olumsuz ortamda, Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) masaya koyarak Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik siyasi istişareler için hazır olduğunu kaydetti.

Habere göre Petridis, Rum tarafının kendi sorumluluklarının bilincinde olarak, karşısında bulunan ulusal tahriklerle mücadele etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Petridis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB değer ve ilkeleri çerçevesindeki adil çözümünü arzuladıklarını dile getirirken, önlerinde bulunan zorlu engelleri birlikte aşabilmek için toplu şekilde çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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11/04/2022 12:30