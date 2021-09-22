Petrol devinden elektrikli araç adımı

Rotterdam merkezli şirket Çinli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD Co. ile 250 milyon dolarlık ortak girişim kurduğunu duyurdu.

Yeni şirket, şehirlere, şirketlere ve organizasyonlara elektrikli araç ve şarj istasyonu hizmetleri sunacak. Şirket hangi piyasaların hedeflendiğini açıklamadı. Bogota, Kolombiya’da 300 elektrikli otobüsü konumlandırdıklarını, Güney Amerika’da daha fazla fırsat arayışında olduklarını belirtti.

Vitol gelişen ülkelerde ulaşım altyapısı ve benzin istasyonu gibi yatırımların yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisine de 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

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22/09/2021 19:13