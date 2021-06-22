Petrol fiyatı iki yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, yatırımcıların dünya genelinde petrol talebinde hızla iyileşme olacağı beklentilerini sürdürmesiyle ve İran petrolüne dair endişelerin azalmasının ardından yükseldi.

Brent petrol Nisan 2019'dan beri ilk defa 75 doları gördü. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 75,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 75,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,25 dolardan alıcı buldu.



Gün içinde 75,27 dolara kadar ulaşan Brent petrolün varil fiyatı 26 Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Fiyatların yükselişinde, küresel petrol talebinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimser beklentilerin güçlenmesi etkili oluyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 bin 640 yeni vaka tespit edildi. Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ülkede günlük vaka sayısı son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde planlanan 10 günlük aranın İran petrolünün dönüşüne ilişkin endişeleri hafifletmesi ise fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, dün başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, kendi hükümetinde dış siyasetin nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacağını belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya ise "Hayır" cevabını verdi.



Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdi'nde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov ise pazar günü, görüşmelerde bir sonraki toplantı için tarafların 10 gün sonra bir araya gelebileceklerini ancak şimdiden tam tarih verilemediğini ifade etmişti.



Brent petrolde teknik olarak 75,29 ile 75,78 dolar aralığının direnç, 74,80 ile 74,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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22/06/2021 11:38