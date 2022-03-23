Petrol fiyatı yükselmeye devam ediyor

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

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23/03/2022

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Petrol fiyatı yükselmeye devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına dair haberlerin ardından yaptırım endişesi petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Dün uluslararası piyasalarda 114-116 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol 117 doların üzerini çıktı.

ABD tipi ham petrol ise 111 doları aştı. 

Brent petrolde teknik olarak 119,48 ile 121,86 dolar aralığının direnç, 117,10 ile 114,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

23/03/2022 08:42
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TAGS: Petrol, Dünya, Ekonomi, ABD
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