Petrol fiyatları yükselişe geçti

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

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18/03/2022

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Petrol fiyatları yükselişe geçti

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102-104 dolar bandında işlem görüyordu. 

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiği petrol fiyatlarında görüşmelerde ilerleme sağlanmadığına yönelik açıklama sonrasında yükselişe geçti. 

Brent petrol bugün 108 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

ABD tipi ham petrol yeni işlem gününde de 105 dolar seviyesinde bulunuyor. 

 

18/03/2022 08:36
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TAGS: Petrol, Dünya, Ekonomi, ABD
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