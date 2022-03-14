Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararsaı piyasada petrol fiyatların son durum.

ads ads
14/03/2022

ads
ads
ads
Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı

Petrol fiyatlarında tüm dünyayı etkisi altına alan sert dalgalanmanın ardından yeni hafta aşağı yönlü başladı.

Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.

Fiyatlarda Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi etkisini gösterdi.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes konusunda somut bir adım çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğuna işaret etmişti.

14/03/2022 09:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Para, Brent Petrol, Petrol, Dolar, Piyasalar, Ekonomi
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.