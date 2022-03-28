Petrol fiyatlarında salgın düşüşü

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı.

Brent petrol 114 dolar seviyesinden işlem gördü.

Şanghay yönetimi 9 günlük süre içinde test gerçekleştirebilmek için 26 milyonluk şehirde iki aşamalı kapanmaya geçileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Rusya - Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmleri bu kez İstanbul'a taşındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Türkiye'de devam edileceği açıklanan ateşkes müzakerelerine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir" dedi.

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28/03/2022 09:03