Petrol kirliliği preslenmiş tavuk tüyü ve insan saçıyla temizlenebilir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Suriye'de geçtiğimiz hafta elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının ülkemize ulaşması durumunda olası petrol kirliliğine karşı farklı çözüm önerilerini açıkladı.

Ali Ünyayar, denize sızan petrolü denizde veya kıyıda toplamak için bariyerler oluşturulup ve bariyer içerisindeki petrolu preslenmiş tavuk tüyleri ve berberde kesilen saçlar ile toplayabileceğini ifade ederek bu önlemin ucuz ve etkili olduğunu belirtti.

Ünyayar şu uyarı ve önerilere yer verdi:

“İnsan saçındaki ve tavuk tüyündeki keratin proteini petrolü üzerine toplar. Kuma yapışmış petrol bu sistemle çok hızlı bir şekilde doğadan toplanmış olur. Kuşların petrolle kirlenmesi buna örnektir. Deniz kıyısındaki petrol kirliliğine karşı doğal ekosisteme inorganik azot ve fosfor eklenmesi sedimentteki mikrobiyal aktiviteyi artırır. Dibe çöken petrol bakteriler için toksiktir. Bakteri sayısını artırırsak dibe çöken petrolüde temizleriz. Bir diğer doğal yöntem sudaki petrol kirliliği istridye mantarı atık kompostu ile temizlenebilmektedir. Elimizde bulunan doğal güçleri kullanmalıyız yoksa kanserojen, toksik ve mutajenik kimyasal aromatik hidrokarbonlar ilemücadele etmek zorunda kalırız. Bu da bize büyük çevre kirliliği yanısıra güneş deniz kum turizimine zarar verir. Büyük çevre felaketi Karpaz'a kadar geliyor, geç kalmadan harekete geçilmeli”

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31/08/2021 12:30