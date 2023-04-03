Petrol sürpriz kesinti kararıyla sıçradı

OPEC+ günde bir milyon varili aşan sürpriz bir petrol arzı kesintisiyle son zamanlarda arzı sabit tutacağı yönündeki politikasını rafa kaldırdı.

Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği petrol karteli OPEC ve müttefiklerinin uygulayacağı ilk kesintiler gelecek ay günde 1,1 milyon varil daha az petrol arzıyla sonuçlanacak. Suudi Arabistan günde 500 bin varil kesintiyle petrol üretimi düşüşüne katılacak.

Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de 100 binin üzerinde varille kesintiye katılırken Rusya daha önce Haziran ayına kadar uygulayacağını söylediği günde 500 bin varil kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacak.

Rusya’nın kesintisi de hesaba katıldığında potansiyel 1,6 milyon varillik petrol OPEC+ üyeleri tarafından üretilmeyecek. OPEC+ en son Ekim ayında petrol üretimini günlük 2 milyon varil keseceğini açıklamıştı.

Tahminler revize ediliyor

Karar sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan için bu kararın sonuçları olacağını söylemişti. Biden yönetimi geçen zaman içinde Suudi Arabistan’a Ukrayna yardımlarından dolayı teşekkür ederken petrol kararına yönelik herhangi bir adım atmadı.

OPEC+’nın sürpriz kesinti kararı sonrası petrol ralli yaptı. ABD ham petrolünde varil fiyatı yüzde 8 yükselişle 80 doları aşarken sabah saatlerinde yüzde 5,5 yükselişle 79,81 dolardan işlem gördü. Brent varil fiyatı ise yüzde 5,3 yükselişle 84,15 dolardan alıcı buldu.

Sürpriz karar analist tahminlerinde de revizyona yol açtı. Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Callum Bruce aralık ayı için Brent tahminini 90 dolardan 95 dolar yükseltti. BofA Emtia Analisti Francisco Blanch’a göre sürpriz karar yılın geri kalanında petrol fiyatlarına 20-25 dolarlık bir etki yaratabilir.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 09:11