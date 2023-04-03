Petrol üreticisi Arap ülkelerinin üretimi düşürme kararından sonra fiyatlar yüzde 6 arttı

OPEC+ üyesi Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde günde yaklaşık 1 milyon varil kesintiye gitme kararı aldı. Bunun üzerine petrol fiyatları Asya pazarında bu sabah yaklaşık yüzde 6 arttı.

Batı Teksas petrolü yüzde 5,74 artışla varil başına 80,01 dolar, Brent petrol yüzde 5,67 artışla 84,42 dolardan işlem gördü.

Reuters, Goldman Sachs’ın, petrol fiyatlarındaki artışın yüzde 7’ye çıkabileceği yolundaki tahminini aktardı.

Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Arap ülkesi 6 petrol üreticisinin günde yaklaşık bir milyon varil kesinti yapacağını duyurmasını, ABD yönetimi “akılcı” olmayan bir karar olarak yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden uzun bir süredir OPEC+ ülkelerinin petrol üretimlerini artırmaları çağrısında bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı geçen yıl işgal ettiğinde, bir dönem petrol fiyatları varil başına 120 dolara çıkmıştı.

-Son yaşanan bankacılık krizi etkili oldu mu?

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili "bunun petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğu” görüşünü dile getirdi.

BAE merkezli petrol uzmanı İbrahim el-Ghitani ise AFP'ye verdiği demeçte, son kesintilerin ABD’de iflas eden iki banka ve İsviçre’de UBS'nin rakibi Credit Suisse'i devletin de zoruyla acele bir şekilde satın almasının ardından bankacılık sektöründeki gerginliklerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından geldiğine dikkat çekti.

-Arap ülkeleri ne kadar kesinti yapacak?

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde mayıs ayından yıl sonuna kadar gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı alındığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu.

Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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03/04/2023 16:35