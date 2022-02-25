Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle halk "karaborsaya" yöneldi.

Dağıtım sektöründeki sorunlar nedeniyle sık sık benzin sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da, özellikle yılbaşına yaklaşan tarihlerde insanlar benzin bulmakta zorluk çekiyor.

Petrol kıtlığının yaşanacağına dair söylentiler halk arasında dolaşmaya başladığında istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, birçok karaborsacı da yol kenarlarında benzin satıyor.

Nijerya hükümeti, daha önce petrol ürünlerine sübvansiyon ödenmesi için yılda milyarlarca dolar harcadığını açıklamıştı.

Hükümet, 2021'de akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırarak bunun yerine yoksullara ulaşım desteği vermeyi değerlendirmiş fakat böyle bir adımın durumu daha da kötüleştirebileceği gerekçesiyle mevcut politikasına bağlı kalmıştı.

Ülkede hükümetin sübvansiyon konusunda kesin bir karar vermemesi nedeniyle benzin istasyonlarının çoğu yakıt satışını durdurdu. Bu nedenle halk, benzine ulaşmada yol kenarındaki satıcılara muhtaç kaldı.

"BENZİN İSTASYONLARI, FİYATLAR YÜKSELECEK DİYE SATIŞ YAPMIYOR"

Sokaklarda bidonla benzin satan İbrahim Bashiru, AA muhabirine, sokakta satışı sadece benzin sıkıntısı yaşandığı dönemde yaptıklarını söyledi.

Bashiru, çoğu benzin istasyonunda yakıtın bulunduğunu ancak benzin fiyatlarının artması umuduyla satış yapmadıklarını belirtti.

Sokakta benzin satma işini aciliyeti olan kişilere yardımcı olmak için yaptıklarını belirten Bashiru, "Böyle dönemlerde sadece hükümetin benzin istasyonları açık oluyor ve onlarda da uzun kuyruklar oluyor. Sıra beklemek istemeyen kişiler ise bizden yakıt alıyor." dedi.

Bashiru, bu işten ciddi para kazandıklarını, normal benzin fiyatının 3 katına sattıklarını ve 1 haftada 100 bin naira (240 dolar) kar ettiklerini dile getirdi.

"BU DÖNEMDE BU İŞİ YAPMAK GELİRİMİ ARTIRIYOR"

Alhaji Ahmad İsah da ülkede işsiz bir genç olarak geçimini sağlamak için yol kenarında benzin sattığını ve bunu istasyonlardan satın aldığını anlattı.

İsah, "Geceden beri motosiklet ve taksilerle sıraya giriyoruz. İstasyonlar açıldığında ilk bize satıyorlar. Biz de bidonlara doldurup yol kenarlarında satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzin sıkıntısının yaşandığı zamanlarda çok para kazandığına dikkati çeken İsah, şunları kaydetti:

"Pek çok kişi uzun kuyrukta beklemeye tahammülü olmadığı için bize gelmeyi tercih ediyor. Satışlarım arttı, mutluyum ve iyi birikim yapıyorum. İnsanların acı çektiğini anlıyorum ama bu dönemde bu işi yapmanın gelirimi artırdığını ve aile üyelerimin artık benden daha mutlu olduğunu söylemeliyim."

Karaborsadan benzin satın alan Eze Nwachukwu ise istasyonlarda hala kuyruklar olduğu için yol kenarındaki satıcılardan benzin aldığını belirtti.

Bazı akaryakıt istasyonlarının onaylı fiyattan satış yapmadığını söyleyen Nwachukwu, yetkilileri sorunu çözmeye çağırdı.

NİJERYA "DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE"

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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25/02/2022 13:36