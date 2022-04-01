Petrolde düşüş devam ediyor

Brent petrol kaç dolar? 1 Nisan 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

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01/04/2022

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Petrolde düşüş devam ediyor

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 1 Nisan 2022'de de devam ediyor.

Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

01/04/2022 08:41
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TAGS: Brent Petrol,  dolar, döviz
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