Petrolde düşüş devam ediyor
Brent petrol kaç dolar? 1 Nisan 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
01/04/2022
Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 1 Nisan 2022'de de devam ediyor.
Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.
BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?
SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).
Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.
Bütün ham petroller eş değerde değildir.