Peyzaj Mimarları Odası, ağaç katliamlarının durdurulması için çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası, ağaç ve yeşil katliamı yapanlara dur uyarısı yaparak, ilgili devlet paydaşlarına da artık bu katliamlara engel olmaları için çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası (KTMMOB PMO) Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, “Günümüzde tek bir ağacın varlığını bile korumayı düşünmemiz gerekirken Mağusa’da bir günde 15 adet ağacın birden katliamı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lefkoşa-Mağusa çıkışı yolu kenarında refüj içerisinde olan 15 adet ve boyları yer yer 15 metreyi bulan palmiye ağaçlarının dibinden kesildiğini belirten Eroğlu, ağaçların, elektrik şebeke kablolarına değdiği için önce KIBTEK tarafından budandığını, sonrasında da Gazimağusa Belediyesi tarafından dibinden kesildiğini ifade etti.

Palmiyeler kök yapısı itibariyle kolay taşınabilen ve yeni yerinde tekrar hayat bulan bitki türleri olduğunu vurgulayan Eroğlu, çeyrek asırlık palmiyeler kesilirken, ilgili daire ve kurumların nerede olduğunu ve işlemin kimin izniyle yapıldığını sordu.