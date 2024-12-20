Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Eroğlu ot ilaçları kullanımı konusunda uyardı

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülizar Eroğlu, ot ilaçlarının tehlikelerine dikkat çekti.

Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, bazı belediyelerin yol kenarlarındaki yabani otlara karşı ot ilacıyla (Herbisit) müdahale etmeye başladığına işaret etti.

Herbisitlerin insanlara ve faydalı canlılara da zarar verdiğine işaret eden Eroğlu konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sadece kent zararlılarına değil, faydalı canlılara, çevreye ve insanlara da ciddi zararı dokunabiliyor herbisitlerin de içinde bulunduğu pestisit grubu ilaçların. Söz konusu herbisitlerin de içinde bulunduğu pestisit grubu ilaçların içinde bulunan kimyasal maddeler, obezite, diyabet, erken ergenlik, kısırlık, hatta kanser gibi çok sayıda hastalığa neden olabiliyor. Özellikle anne karnında başlamak üzere, bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında maruz kalındığında etkisini uzun vadeli gösterebiliyor. Gelişim bozuklukları, zeka geriliği, ruh ve sinir hastalıkları, otizm, solunum hastalıkları, genetik hastalıklar gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca doğadaki kuş, arı, böcek ve diğer canlı popülasyonlarının/türlerinin azalmasının da en önemli nedenlerinden biri de pestisit kullanımı”

Eroğlu, Türkiye de dahil pek çok ülkede yapılan araştırmada kentlerde kullanılan pestisit miktarının ve çeşidinin tarımsal alanlarda kullanılanlardan daha fazla olduğu ve tarımsal alanlardan daha az denetime tabi olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bazı ülkelerde 2030 yılı itibari ile hassas olarak nitelendirilen kentsel yeşil alanlarda pestisit kullanımının tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini kaydeden Eroğlu, yabancı otlarla farklı mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Tercih edilen bitkilerin ortama dahil edilmesi ve mekanik mücadelenin tercih edilmesi gerektiğini de ekledi.