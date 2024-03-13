Peyzaj Mimarları Odası Başkanı yeniden Gülizar Eroğlu oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Başkanı yeniden  Gülizar Eroğlu oldu.

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13/03/2024

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Peyzaj Mimarları Odası Başkanı yeniden Gülizar Eroğlu oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Başkanı yeniden  Gülizar Eroğlu oldu.

KTMMOB PMO’nun 6. Dönem Olağan Genel Kurulu 9 Mart Cumartesi günü KTMMOB binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonucunda  Gülizar Eroğlu yeniden PMO Başkanı seçilirken, Oda Sekreteri Emine Özçınar Karınca, Oda Saymanı Huriye Soyel Geceyatmaz, Oda Yönetim Kurulu Faal üyeleri ise Laden Güvensoy ve Merve Ateşin, Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeleri de Aslı Özgürün Savaş ve Dilara Dindar oldu.

Denetleme Kurulu üyeleri ise, Defne Feridun Kara ve Sinem Yıldırım olarak belirlendi.

13/03/2024 09:06
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TAGS: Gülizar Eroğlu
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