Peyzaj Mimarları Odası Genel Kurulu yapıldı… Başkan Ferdiye Sav

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası’nın 5. Dönem Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

KTMMOB binasında yer alan ve Divan Başkanlığını Buket Asilsoy, Divan Sekreterliğini Simge Bozkırlı ve Aslı Özgürün yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına Ferdiye Sav seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu üyeliklerine de Gülizar Eroğlu, Huriye Geceyatmaz, Laden Güvensoy ve Dilara Dindar seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri, Defne Feridun, Yağmur Aydındağ ve Emine Özçınar Karınca olurken Denetleme Kurulu üyelerine de Buket Asilsoy ve Simge Bozkırlı getirildi.

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13/03/2022 12:45