Peyzaj Mimarları Odası'ndan bir heyet IFLA kongresine katıldı

Peyzaj Mimarları Odası'ndan bir heyet İstanbul'da düzenlenen Dünya Peyzaj Mimarları Federasyonu'nun (IFLA) 60’ncı kongresine katıldı.

Peyzaj Mimarları Odası'ndan verilen bilgiye göre, heyette Oda Başkanı Gülizar Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Ateşin yer aldı.

Bu yıl "Code Red for Earth (Dünya için Kırmızı Alarm)" temasıyla düzenlenen kongrede Dünyada artan çevresel sorunlara dikkat çekildi ve acil tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Peyzaj alanındaki son yenilikler ve zorlukların da tartışıldığı kongre, peyzaj mimarları, akademisyenler, araştırmacılar ve peyzaj profesyonellerini bir araya getirdi. Kongrede, peyzaj mimarlığının çevresel sürdürülebilirlik, şehir planlama ve doğal alanların korunmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Heyet, kongre kapsamında IFLA Başkanı, Başkan Yardımcısı, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası Başkanı

ve birçok bilim insanıyla da görüştü.