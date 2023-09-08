Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildi.

Beşiktaş Kulübüne de sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalardan dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, Galatasaray'a ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 329 bin lira para cezası verdi.

Saha olayları nedeniyle RAMS Başakşehir'e 112 bin lira para cezası veren PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü'ne 172 bin, Gaziantep FK'ye 300 bin, Çaykur Rizespor'a 112 bin, Atakaş Hatayspor'a 139 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor'da bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi yönünde karar alındı.