PFDK'dan Hasan Şaş'a ceza

PFDK, Galatasaray yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş'a 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı. 43 yaşındaki antrenör sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray A.Ş. antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

16/02/2020 17:10