PFDK'den Abdülkerim Bardakcı kararı!

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05/02/2025

PFDK'den Abdülkerim Bardakcı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı için ceza tayinine yer olmadığı bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.02.2025 tarih ve 36 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir."

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TAGS: PFDK’den Abdülkerim Bardakcı kararı!
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