PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

ads ads ads ads
10/08/2023

ads
PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Kupa finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK'ye sevk edilmişti.

10/08/2023 19:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: PFDK’den Fenerbahçe’ye ihtar cezası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.