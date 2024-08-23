PFDK'den Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe Kulübüne 2 maç saha kapama cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe müsabakasında taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası uygulandı.

Sarı-kırmızılı kulübe aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle de 90 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırısı ve akreditasyon talimatına aykırı eylemi nedeniyle Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası kesildi.

Söz konusu müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 336 bin lira para cezası ve taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, müsabakanın devre arasında ve maçın durmasına sebebiyet verecek şekilde mücadele esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin, aynı sebeple genel sekreter Burak Kızılhan'a ise 336 bin lira para cezası verildi.

Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 168 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası uygulayan kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da yeşil-beyazlıları 90 bin lira para cezasına çarptırdı.

Galatasaray'a ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 90 bin lira para cezası kesildi.

Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 252 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle de yine kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.

Sivasspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 168 bin lira para cezası, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle de kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Gaziantep FK ve Başakşehir'e de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezaları kesildi.

Ayrıca Antalyaspor futbolcusu Güray Vural, Beşiktaş maçında rakibine ciddi faulü sebebiyle 3 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.