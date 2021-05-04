Pfizer-BioNTech aşısı çocuklar için onaylanıyor: FDA tarih verdi

Corona virüsü salgınında aşılama çalışmaları devam ederken, Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. New York Times’ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşı üzerindeki incelemelerinin tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki haftanın başında 12-15 yaş grubu çocuklar için onaylanacağı belirtildi.

Pfizer ve BioNTech aşısı ABD başta olmak üzere pek çok ülkede 16 yaş ve üzeri kişiler için kullanım onayı almıştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşının çocuklar için onay alacağı tarih olarak Mayıs ortasını işaret etmişti. FDA’nın kullanım onayı vermesinden kısa bir süre sonra CDC’nin de tavsiye kararını açıklaması bekleniyor.

MODERNA VE JOHNSON & JOHNSON DA YÜRÜTÜYOR

Çocuklar için aşıya kullanım onayı verilmesi, sürü bağışıklığını artırmanın yanında çocuklarının hastalığa yakalanmasından endişe eden aileleri de rahatlatacak. Pfizer-BioNTech’in yanı sıra Moderna ve Johnson & Johnson’ın da 12-18 yaş grubu üzerindeki denemeleri devam ediyor.

11 YAŞ ALTI 2022’DE AŞILANACAK



Pfizer ve Moderna’nın daha küçük yaş grubundaki çocuklar için de çalışmaları sürüyor. 6 aylıktan 11 yaşa kadar olan çocuklarda denemeler yapan iki şirket, 11 yaş altındaki çocukların 2022 başında aşılanmaya başlanmasını öngörüyor.

YÜZDE 100 KORUMA SAĞLIYOR



Pfizer-BioNTech, 12-15 yaş aralığındaki 2 bin 260 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği aşı denemelerinin ön sonuçlarını mart ayında açıkladı. Yapılan bu denemeler sonucunda aşının çocuklar arasında corona virüsüne karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourlar, amaçlarının çocukları önümüzdeki okul yılı öncesinde aşılamak olduğunu vurguladı.

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04/05/2021 09:51