Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu

Dünyanın gözü İngiltere'ye çevrildi. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına dün itibariyle başladı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan (91) Pfizer / BioNTech aşısı, olan ilk kişi oldu.

Almanya'nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona aşısı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla dün gece İngiltere'ye ulaştı. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamasına başladı.



AŞIYI OLAN İLK KİŞİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan, Kuzey İrlanda'da yaşayan Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu. Ülkede ilk olarak 80 yaşındaki üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada "Maggie ile tanışın: Dünyada NHS'de tam olarak test edilmiş ve onaylanmış bir Covid-19 aşısı olan ilk kişi" ifadeleri kullanıldı.

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15/12/2020 16:53