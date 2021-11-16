Pfizer, Kovid-19 hapı için daha ucuz versiyonlara izin verecek

Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.

Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.

Şirket tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, Pfizer ile Birleşmiş Milletler’in desteklediği Patent Havuzu arasında Kovid-19 hapının lisanslanmasıyla ilgili bir anlaşamya varıldı.

Pfizer, düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti almayacak. Orta gelirli ülkelerden ise Kovid-19’un kamu sağlığını tehdit eden bir acil durum seviyesinde bulunması durumunda herhangi bir ücret almayacak.

Pfizer yeni Kovid-19 hapı geliştirdi

Pfizer Inc. ürettiği Kovid-19 hapının yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri %89 oranında azalttığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 1.219 aşılanmamış yetişkin üzerinde uygulanan 5 günlük ilaç tedavisi semptomların başlaması üzerinden geçen 3. ya da 5. gün itibarıyla uygulandığı durumda hastaneye kaldırılma oranları büyük ölçüde düşmüştü. Paxlovid isimli ilaç proteaz isimli bir enzime bağlanarak virüsün kendini çoğaltmasını engelliyor.

Testler sonucunda hastalanmaları üzerinden 3 gün geçtikten sonra tedavisine başlanan kişilerin sadece yüzde 0,8’i hastaneye kaldırıldı ve kimse hayatını kaybetmedi. Tedavi sürecinde placebo adı verilen fonksiyonsuz madde verilen deneklerin yüzde 7’si ise hastaneye kaldırıldı veya hayatını kaybetti.

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16/11/2021 14:41