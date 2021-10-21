Pfizer ve BioNTech aşısında başarı sağlandı: Üçüncü doz sonuçları açıklandı

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz corona virüsü aşısının etkisini ölçmek için yaptığı kapsamlı araştırmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İki şirket tarafından yapılan ve 16 yaşın üzerindeki 10.000 kişinin dahil olduğu araştırmada 3’üncü doz corona virüsü aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları belirtilirken, katılımcıların yaş ortalaması ise 53 olarak kayıtlara geçti. Grubun yaklaşık üçte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Üçüncü doz corona virüsü aşısının her yaş grubu insanda tutarlı sonuçlar verdiği de şirketler tarafından açıklandı.

BIONTECH HİSSELERİ ARTTI

Üçüncü doz aşının etkileri ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 0.9 artarken BioNTech’in ki de yüzde 1.3 oranında artış gösterdi. Uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşları gelişmeye büyük önem verirken, Pfizer CEO’su Albert Bourla, “Biz üçüncü doz aşıların kamu sağlığına tehdit etmeye devam eden salgına karşı kritik bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

Yetkililer verilerin Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli aşı ile ilgili araştırma sonuçlarının ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle de paylaşılacağını duyurdu.

UĞUR ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan BioNTech’in kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin CEO’su da olan Uğur Şahin de bir açıklamada bulundu.

Yayınlanan basın açıklamasında Şahin, “Bu test sonuçları bize üçüncü doz aşıların salgını sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına almada ve normale dönmede çok büyük bir rol üstleneceğini gösteriyor” dedi.

Şahin, “Bu önemli veriler, üçüncü doz aşımızın nüfusun geniş bir kısmını virüs ve varyantlarına karşı koruyabileceğini kanıtlıyor. Bu sonuçlarla ve dünya genelinde herkesin aşıya erişimi ile birlikte üçüncü doz aşının önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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21/10/2021 17:28