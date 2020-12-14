Pfizer ve Moderna’nın, aşılardan 32 milyar dolar kazanması bekleniyor

Corona virüsü salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile iş birliği yapan Pfizer ve ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen corona virüsü aşıları dağıtılmaya başlandı.

Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak.

PFİZER 2021'DE 19 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDECEK

ABD’nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021’de corona virüsü aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, Pfizer'in 2020’de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 – 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi.

Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen cuma günü Meksika, Pfizer'in corona virüsünün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan’ın ardından 5. ülke oldu.

BULAŞMAYA KARŞI TAM ETKİLİ

ABD merkezli Moderna, geride bıraktığımız günlerde corona virüsü aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada aşının üçüncü fazında hiçbir yan etki görülmediği belirtilirken, aşının ciddi bir şekilde Covid-19 bulaşmasının önüne de yüzde 100 oranında geçtiği vurgulandı. 196 Covid-19 vakası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda aşının yüzde 94.1 oranında etkili olduğu belirtildi.

MODERNA 13,2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDECEK

ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD'li biyoteknoloji şirketi olan Moderna'nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı. (İHA)

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14/12/2020 14:08