Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?

Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

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22/11/2021

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Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?

Pfizer/BioNTech'in yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Covid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

22/11/2021 22:08
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TAGS: Pfizer/BioNTech aşı, dünya
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