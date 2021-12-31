Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde yapılan yeni araştırma, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğuna dair daha fazla veri sağladı.

New England Medical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun Omicron varyantı ile hastaneye yatışa karşı yüzde 70 etkili olduğunu buldu.

BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

15 Kasım itibariyle, Omicron varyantı Güney Afrika'da yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 75'inden fazlasında tespit edildi ve varyant hızla birçok ülkede baskın hale geldi.

Bununla birlikte bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı corona virüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için Güney Afrika’nın sağlık kuruluşu Discovery Health'den alınan verileri kullanarak Delta varyantı teşhisi konan kişilerin verileri ile Omicron vakalarının verilerini karşılaştırdılar.

Çalışmanın verileri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yönergelerine göre hasta başına Covid-19 risk faktörlerinin sayısını hesaplamak için PCR test sonuçlarını, tıbbi geçmişi, kronik hastalıkları ve vücut kitle indeksini içeriyordu.

Araştırma kapsamında bilim insanları ülkede Omicron varyantının baskın olduğu 15 Kasım-7 Aralık ile Delta varyantının hakim olduğu 1 Eylül ile 30 Ekim arasındaki verileri karşılaştırdı.

İkinci dozun 14 gün ardından, Delta varyantı ile ilgili 133 bin 437 PCR test sonucunu analiz edilirken, Omicron varyantına ilişkin 78 bin 173 PCR test sonucunu değerlendirdi.

Genel test pozitifliği sonuçları, Delta'nın baskın döneminde yüzde 6,4 iken, Omicron'un baskın döneminde yüzde 24,4 idi.

Bununla birlikte, pozitif PCR test sonuçlarının yüzdesel hastaneye kabul oranı Delta’nın baskın döneminde yüzde 10,8 iken Omicron’un baskın döneminde yüzde 2,2 idi.

Omicron'un baskın olduğu dönemde, araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılmaya karşı, Delta’nın baskın dönemindeki yüzde 93'e kıyasla yüzde 70'lik bir aşı etkinliği buldular.

Sonuç olarak çalışmanın yazarları, Omicron'un baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara karşı "düşük düzeyde de olsa Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin korunduğunu" gördüklerini belirtti. Araştırmacılar, "Üçüncü aşı dozları, aşı etkinliğindeki bu azalmayı önleyebilir” diye yazdı.

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31/12/2021 12:14