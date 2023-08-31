PG Studio, Cimnastik ve Dans Gösterisi düzenliyor

Hünerlerini sergileyerek dönemi tamamlayacaklar

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31/08/2023

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PG Studio, Cimnastik ve Dans Gösterisi düzenliyor

PG Studio Cimnastik ve Dans Gösterisi, 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak olan gösteri saat 19.00’da başlayacak. Mağusa’nın önde gelen cimnastik ve dans merkezi olan PG Studio bünyesinde bulunan öğrenciler, cimnastik ve dans kategorilerinde yıl boyunca yaptığı çalışmaların ardından gösteride becerilerini sergileyerek dönemi tamamlayacak. PG Studio Direktörü Petek Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 9 yıldır Mağusa’da faaliyet gösteren stüdyolarının düzenlediği gösteriye tüm halkın davetli olduğunu belirtti.

 

31/08/2023 15:17
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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