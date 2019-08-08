PGM halkın bayramını kutladı

Polis Genel Müdürlüğü, 11-14 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.PGM, mesajında halkın bayramını da kutladı.

Halkın bayramını da kutlayan Polis Genel Müdürlüğü, İslam dininin en müstesna günlerinden biri olan bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı ve hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğuna işaret ederek, bu özel günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin yaşam kalitesini artıracağına işaret etti.

TELEFON HATLARI HİZMET VERECEK

Polis açıklamasında, polisin, şikâyet ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı belirtildi.

VATANDAŞTAN TRAFİK KONUSUNDA DESTEK İSTENDİ

Polisin ve halkı derin üzüntüye boğan, ülkeyi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, alınan tedbirlerin yanında vatandaşın yardım ve desteğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşın şu hususlarda dikkatli olması istendi:

“Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

HIRSIZLIK VE YANGINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Polis, Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların, ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa veya yangına karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Açıklamada, “Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır” denildi.