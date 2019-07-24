PGM ile ARUCAD arasında 'Eğitim İş Birliği Antlaşması' imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

24 Temmuz 2019 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına PGM Süleyman MANAVOĞLU, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi adına ise Üniversite Rektörü Prof. Dr. M.Turan AKSOY imza koydu.

Protokolün imzalanmasında, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Genel Sekreteri Vacide Gören ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı hazır bulundu. Bu protokolle Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklardır.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütüne eğitim konusunda sağlamış oldukları destek ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti ve karşılıklı her türlü eğitime hazır olduklarını belirtip, protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü AKSOY ise Polis Teşkilatına, polis mensuplarının ihtiyaçlarına yönelik eğitim konularında her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.