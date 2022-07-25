PGM İtfaiye Müdürlüğü haftalık itfaiye raporunu açıkladı

PGM İtfaiye Müdürlüğü, ülkede son bir hafta içerisinde toplam 25 adet yangın ve 14 adet hususi servis olayı meydana geldiğini, yangınlar sonucu yaklaşık 388 bin 650 TL hasar olduğunu açıkladı.

PGM İtfaiye Müdürlüğü ayrıca, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlara itfaiye, orman ve polis birimlerinin yangın ihbar hatlarına ulaşmaları çağrısını da yineledi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğünün 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık itfaiye raporuna göre ülkede meydana gelen 25 yangının muhtemel sebepleri arasında; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması, çöp kamyonu içerisindeki sönmemiş korların çöplüğe dökülmesi, mangaldan çıkan kıvılcımlar, araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak patlaması ve güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek kuru otları tutuşturması yer aldı.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 6, Geçitkale 4, Girne 4, Gazimağusa 3, Güzelyurt 2, Gemikonağı 2, İskele 2, Yeşilköy 2,

Çıkan bu yangınların 9’u sönmemiş sigara izmariti, 5’i kısa devre, 4’ü elektrik telleri, 3’ü temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve diğerleri de sönmemiş korların çöplük alana dökülmesi, mangaldan çıkan kıvılcımlar, araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj aletinin aşırı ısınarak patlaması, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek kuru otları tutuşturmasından dolayı meydana geldi.

Yangınların çeşitlerine göre dağılımına ise şöyle: kuru ot ve çöp (4), anız (4), balya (4), bahçe (4), motorlu araç (3), çöplük (2), elektrik (2), ev (1) ve sair (1).

- Hususi servis olayları

Hususi servis olaylarının ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum atılarak yol güvenliğinin sağlanması, kuyu içerisine düşen keçi, koyun ve köpeklerin kurtarılması, aracın makine bölümü içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yangına karşı tedbir amaçlı akü başlarının sökülmesi, tıkalı olan yağmur suyu borusunun tazyikli su kullanılarak açılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğu belirtildi.

Son bir haftadaki toplam 14 hususi servis olaylarının 11’i Lefkoşa’da, 1’i Gazimağusa’da, 2’si de İskele’de meydana geldi. Bu servislerin 7’sinin can kurtarma, 3’ünün yangına karşı tedbir alma, 2’sinin hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması ve diğer 2’sinin de yol güvenliğinin sağlanması olduğu kaydedildi.

-“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

PGM–İtfaiye Müdürlüğü ayrıca “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” sloganıyla bir yazılı açıklamada yaparak, olası yangınların önlenmesi ve olası yangın tehlikelerine karşı alınması gereken bazı tedbirleri hatırlattı.

Açıklamada şöyle denildi:

"-01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

-Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

-Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

-Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

-Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

-Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

-İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

-Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur."

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25/07/2022 16:27