PGM İtfaiye: Zamanında alınan tedbirler felaketi önler

PGM İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları yangın riskine karşı dikkati olmaları konusunda uyardı.

PGM– İtfaiye Müdürlüğü’nün “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığı altında yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

2. Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu 1.5 m olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

3. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın, son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

4. Mangal ve şömine kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan kuru otlar üzerine, çöp bidonları içerisine, yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.

5. İş yerleriniz ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

6. Elektrik Panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

7.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

8. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.

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29/11/2021 16:03