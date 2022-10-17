PGM: Olay, tarafımızdan idari yönden büyük bir titizlikle soruşturuluyor

Polis Basın Subaylığı, dün gece Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Güzelyurt’ta meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca Kullanma, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” olayında yaralanan şahısların Güzelyurt Sağlık Ocağı’na sevki sonrasında, acil servis içerisinde oluşan kalabalığa karşı güvenliği sağlamakla görevlendirilen polis memurunun kalabalık tarafından itilmesi sonucu, elinde tutmakta olduğu tabancasının ateş alması neticesinde, konu yerde bulunan M.Ç.(E-23) sol el başparmağı ve her iki bacağından yaralanmıştır” denildi.

İşte o açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında;

Dün gece, Güzelyurt’ta yaşanan kavga ve sonrasında iki kişinin tabanca ile bacağından vurulması olayının ardından, başka bir yaralama olayının da Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda meydana geldiği ve Sağlık Ocağı’nda bulunan bir kişinin gelişi güzel ateş açması sonucu, seken merminin başka bir şahsın parmağına isabet ederek yaralandığı yönünde haberler yer almaktadır.

Olayla ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir;

16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca Kullanma, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” olayının ardından gerek olay yerinde, gerekse Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda polis tarafından gerekli güvenlik önlemleri süratle alınmıştır.

Olayda yaralanan şahısların Güzelyurt Sağlık Ocağı’na sevki sonrasında, acil servis içerisinde oluşan kalabalığa karşı güvenliği sağlamakla görevlendirilen polis memurunun kalabalık tarafından itilmesi sonucu, elinde tutmakta olduğu tabancasının ateş alması neticesinde, konu yerde bulunan M.Ç.(E-23) sol el başparmağı ve her iki bacağından yaralanmıştır.

Meydana gelen olay sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

İstenmeyen bir şekilde vuku bulan son derece üzücü bu olay neticesinde, yaralanan şahsa Polis Genel Müdürlüğü olarak acil şifalar diler, olayda can kaybı yaşanmaması ve başka bir şahsın zarar görmemesi en büyük tesellimizdir.

Görevli polis memurunun tabancasının ateş alması olayı, tarafımızdan idari yönden büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır. Olayda söz konu polis memurunun ihmali tespit edilmesi halinde, aleyhinde gerekli yasal işlemin de yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur”

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17/10/2022 19:12