PGM: Uyuşturucu ile mücadele devletler nezdinde ele alınmalı

Polis Genel Müdürlüğü, “Son Durak Operasyonu” adı verilen Beyarmudu’nda askeri bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçen ve tasarruflarında 390 gram hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirilen iki Rum zanlı ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, uyuşturucunun büyük bir kısmının Güney Kıbrıs’tan geldiğine dikkat çekilerek, uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

“Uyuşturucu sorununun sınır ötesi boyut kazandığı günümüzde, uyuşturucu ile mücadelenin de devletler nezdinde ele alınması gereken uluslararası bir soruna dönüştüğü görülmektedir.

11 Kasım 2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyarmudu Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden KKTC’ye yasa dışı yollardan geçiş yapan GKRY’de sakin 19 yaşındaki iki Rum gencinin, tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Söz konusu olay üzerine tutuklanan zanlılar aleyhinde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu ile Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip İhlal Etmek ve Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC Topraklarına Girmek” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları Mahkeme tarafından zanlıların 45 gün süre ile Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmaları hususunda emir vermiştir.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize getirildiği bilinen bir gerçektir. 11 Kasım 2021 tarihinde, Beyarmudu Bölgesinde KKTC Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu miktarı da bu gerçeği bir kez daha doğrulamaktadır.

Uluslararası bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği herkesce bilinen bir gerçektir. Ülkemizde bulunan tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun üstesinden gelinmesi mümkündür”

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25/11/2021 12:06