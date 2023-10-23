PGM’de dikkat çeken toplantı

Bahadır AYNA

Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün öğle saatlerinde dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi. Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantıya meclisteki siyasi parti başkanlarının katıldığı dikkat çekerken YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yurt dışında olmasından ötürü toplantıya katılmadığı belirtildi. Başbakan Ünal Üstel görüşme sonrasında sadece genel konuları görüştük demekle yetindi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre ise sahte reçete konusunun da gündeme geldiği ifade edildi.