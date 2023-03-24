Philadelphia'da hamilelere biner dolar aylık verilecek

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehri, bebek ölüm oranlarını düşürme amacıyla hamile kadınlara aylık bin dolar vereceği yeni programını açıkladı.

Philadelphia Halk Sağlığı Departmanı yaptığı basın açıklamasında Philly Joy Bank adı verilen pilot programın, Philadelphia'nın belirli topluluklarında yaşayan 250 hamile kadına aylık düzenli gelir sağlayarak bebek ölümlerindeki ırksal eşitsizliklerle mücadele etmeyi amaçladığını duyurdu.

Aylık düzenli gelire hak kazanabilmek için bölge sakinlerinin hamile olması, hane gelirinin yıllık 100 bin doların altında olması ve düşük doğum ağırlığı oranının en yüksek olduğu üç Philadelphia mahallesinden birinde yaşıyor olması gerekiyor.

Philadelphia Inquirer'ın haberine göre bin dolarlık nakit ödeme "koşulsuz" yapılacak ve katılımcılara, doğum sonrası dönem de dahil toplam 18 ay boyunca sunulacak. Ayrıca program katılımcılarına sosyal yardım ve mali danışmanlık, çocuk bakımına yardım amaçlı yapılacak ev ziyaretleri, emzirme desteği ve doulalar (anneyle ailesine doğum öncesi ve sonrası destek sağlayan uzman) gibi gönüllü yardımlar da sunulacak.

"Philadelphia'da bebek ölümleri çözülebilir bir kriz"

Sağlık Müdürü Dr. Cheryl Bettigole yaptığı açıklamada "Philadelphia'da bebek ölümleri çözülebilir bir kriz. Hamileleri ve yeni ebeveynleri daha iyi destekleyebilmenin bebeklerin hayatta kalmasını sağladığını biliyoruz. Ülkedeki büyük şehirlerin en yoksulu olarak bu her zaman kolay olmuyor, özellikle de şehrin kuşaklar boyu süren yoksulluk ve sistemik ırkçılık tarafından ezilen bölgelerinde" dedi.

Bebek ölümlerindeki ırksal eşitsizlikleri azaltmak için çalışılıyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (Centers for Disease Prevention and Control/CDC) göre, 2017 ile 2020 arasında Birleşik Devletler'deki siyah bebeklerin ilk doğum günlerinden önce ölme olasılığı beyaz bebeklere kıyasla üç kat daha fazla. Belediye yetkilileri, Birleşik Devletler'in en kalabalık 10 şehri arasında Philadelphia'nın başlı başına, yaşamının ilk yılında ölen bebek oranının en yüksek görüldüğü şehir olduğunu belirtiyor.

Philly Joy Bank, Philadelphia'nın sağlık departmanıyla, bebek ölümlerindeki ırksal eşitsizlikleri azaltmak için çalışan araştırmacı ve doktorlardan meydana gelen Philadelphia Community Action Network (Philadelphia Topluluk Eylem Ağı/CAN) arasındaki bir ortaklık. Şehrin halk sağlığı departmanı, halihazırda William Penn Vakfı ve Spring Point Partners'tan 3 milyon dolardan fazla bağış alan bu programı, 2024'ün başlarında hayata geçirmek için 6 milyon dolarlık bağış toplama hedefine ulaşmayı umuyor.

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24/03/2023 14:48