Philelefteros Anketi’nde Hristodulidis için hayal kırıklığı denildi

philenews’in yaptığı 2024 Kasım ayında gerçekleştirilen araştırmanın özetinde çarpıcı detaylar var. Gazete, Hristodulidis ve Hükümet için Hayal Kırıklığı – İçki Politika ve Dış Politika Değerlendirmesi” başlığı atarken, “ Halkın büyük kısmı, Nikos Hristodulidis ve hükümetinin şu ana kadarki yönetiminden hayal kırıklığına uğramış durumda. Dış politikada, Amerikan Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da yapılan görüşme, Kıbrıs’taki AB Akdeniz Zirvesi ve Kıbrıs’taki çözüm için atılan adımlar gibi bazı önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da, halkın memnuniyet düzeyi düşük kalıyor” denildi Ankette iç konularda Hristodulidis için yüzde 65 oranında memnun değilim diyor. Dış konularda ise memnun olmayanların oranı yaklaşık yüzde 60

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